mid-Exklusiv: Das Video zum Real-Range-Test für Elektrofahrzeuge

Die Experten der renommierten Autobest-Jury haben zehn Elektrofahrzeuge getestet, um deren tatsächliche Reichweite zu ermitteln. Durchgeführt wurde der Test in Zusammenarbeit mit den spanischen Online-Medien coches.net auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona.



Das wichtigste Ergebnis: Alle zehn in Europa käuflichen Elektroautos schafften bei der Reichweite die Marke von 200 Kilometern. Jedes der Elektrofahrzeuge ist somit für Pendler geeignet. "Es ist eine große Errungenschaft der Automobilindustrie, die das Ende der Reichweitenangst signalisiert", sagt Dan Vardie, Gründer und Vorsitzender von Autobest. Im exklusiven mid-Video werden die Ergebnisse präsentiert:



