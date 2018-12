mid-Exklusiv: Das Video zum Volkswagen-Auftritt auf der L.A. Auto Show

Volkswagen präsentiert auf der L.A. Auto Show den I.D. Buzz Cargo, eine vollelektrische Lieferwagenstudie für Auslieferer und Handwerker in Großstädten. Das Cargo e-bike ergänzt die Studie und erleichtert die "Last-Mile-Delivery".



Der Beetle wird zukünftig nicht mehr produziert und gibt seinen Abschied in Los Angeles mit zwei Sonderlackierungen in der Final Edition.



Sehen Sie dazu unser You-Tube-Video:



https://youtu.be/JM-BoomzBlw

