mid-Exklusiv: Das Video zur NAIAS 2019

Auf der North American International Auto Show 2019 präsentieren sich vorrangig die amerikanischen Hersteller und einige Asiaten. Toyota präsentiert seinen "all new" Supra als Highlight. VW bringt das Passat-Facelift mit zur Show und verkündet eine zukünftige Zusammenarbeit mit Ford bei den leichten Nutzfahrzeugen und "Midsize"-Pick-ups. Die Hyundai-Tochter Genesis räumt mit dem G70 gleich zwei Car of the Year Awards ab und der zweitgrößte Autozulieferer der Welt, ZF Friedrichshafen aus Deutschland präsentiert sein Knowhow in Sachen autonomes Fahren.



Sehen Sie dazu unser exklusives Video auf YouTube:

https://youtu.be/UMlkEG9oFhY

