BMW startet in die 5. Saison der FIA Formel-E-Weltmeisterschaft mit zwei neuen Fahrzeugen, eines davon ist besetzt mit dem britischen Rennfahrer Alexander Sims. Saisonstart ist am 15. Dezember 2018 in Riad in Saudi Arabien.



Sehen Sie alle Details zum neuen Fahrzeug in unserem YouTube-Video:



https://youtu.be/_uUYzBP6jBM

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 21.09.2018