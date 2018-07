Anzeige

Der kleinste Audi präsentiert sich in der neusten Generation in einem frischen und jugendlichen Design und ist leistungsstärker als sein Vorgänger. Mit dem A1 bietet der Autobauer den Einstieg in die Marke, vor allem für junge Kunden. Er fährt in der aktuellen Version farbenfroh und mit vielen Design-Varianten vor, wirkt dadurch sportlich modern. Sehen Sie dazu das exklusive mid-Video auf YouTube:



https://youtu.be/4gH7_AH9CJ4