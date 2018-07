mid-Exklusiv: Die Geheimnisse der Formel 1

Anzeige

Es ist eng, es ist heiß und es ist laut. Die Mechaniker in der Garage des Formel-1-Teams von Renault schrauben gerade das aerodynamisch optimierte neue Vorderteil an den Renner von Nico Hülkenberg. Und draußen in der Boxengasse brüllen die Pressluftgeräte beim Reifenwechsel-Test, die Sonne brennt erbarmungslos vom Himmel. Es herrscht höchste Konzentration in der technischen Zentrale des französischen Teams, denn der Countdown zum Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring läuft unaufhaltsam. Der Motor-Informations-Dienst (mid) durfte bei diesem hektischen Treiben hinter die Kulissen schauen.



Es läuft derzeit gut für das 2016 gestartete Renault-Sport-Racing-Team. In Silverstone schaffte Nico Hülkenberg Platz sechs, in der Konstrukteurs-Wertung liegen die Franzosen auf Platz vier. Das ist gut, doch es ist auch noch deutlich Luft nach oben. Aber der Sprung ins Spitzen-Trio ist hart, viel schwieriger etwa, als sich von Rang sieben auf Rang vier hochzuarbeiten. Denn in der Formel 1 herrscht nie Stillstand, hier wird unentwegt getüftelt und konstruiert, um innerhalb des strengen FIA-Regelwerks das Optimum herauszuholen.



Doch im gelb-schwarzen Motorhome des Teams herrscht Zuversicht. Managing Director Cyril Abiteboul erklärt: "Das Team entwickelt sich mehr als jemals zuvor." Und Cheftechniker Bob Bell, ein alter Hase im Renngeschäft, sieht gute Chancen, in absehbarer Zeit vom ungeliebten vierten Platz wegzukommen: "Wir sind optimistisch, wir geben niemals auf - und wir glauben beim Start fest daran, dass wir gewinnen können."



Nico Hülkenberg weiß um den technischen Vorsprung der Konkurrenz, der sich in der Konstrukteurs-Wertung sehr deutlich am Abstand von satten 129 Punkten zum drittplatzierten Red-Bull-Team ablesen lässt. "Wir haben einen neuen Frontflügel dabei, von dem wir uns etwas versprechen", verrät er dem mid. "Wir müssen nachlegen und uns überall verbessern, dieses Jahr am meisten bei der Aerodynamik."



Etwa 1.100 Techniker, Konstrukteure und Designer beschäftigt Renault Sport Racing mittlerweile in England und Frankreich. Ein Team, das niemals rastet - und zwischen den Rennen unermüdlich Verbesserungen für die beiden Fahrzeuge entwickelt. Fabian Wrabetz ist einer von ihnen, und er kann gut erklären, unter welchen Zwängen und unter welchem Druck er und seine Kollegen stehen. "Der Plan ist ganz klar: Wir wollen Konstrukteurs-Weltmeister werden." Realistisch sieht er Chancen, dass man 2020 oder 2021 um den Titel mitkämpfen kann.



Nur 60 Team-Mitarbeiter erlaubt der Automobil-Weltverband FIA während der Renn-Vorbereitung und des Rennens - und das sind eigentlich viel zu wenige. Ingenieure im "Baumhaus" über der Box und in der ganzen Welt analysieren unentwegt die Datenmengen, die während des Trainings und des Rennens von den Autos geliefert werden. 15 Trucks mit 35 Tonnen Material wurden zum Hockenheimring gebracht. "Die beiden Rennwagen sind bei jedem Rennen komplett anders", verrät der Renault-Racing-Mann. "Wir sind immer komplett darauf konzentriert, sie noch schneller zu machen."



Herzstück der flachen Flitzer: die Motoren. Nur drei Stück dürfen die Teams nach aktuellem FIA-Reglement pro Saison einsetzen, bei 21 Rennen keine einfache Angelegenheit. Denn schon beim ersten Einsatz kann so ein Aggregat den Geist aufgeben. Die turbogeladenen 1,6-Liter-Kraftprotze, die von zwei Elektrogeneratoren unterstützt werden, bringen es auf rund 950 bis 1.000 PS.



"Es ist enorm schwierig, sie haltbar zu machen", so Fabian Wrabetz. Doch nicht nur wegen der FIA-Regeln, auch unter finanziellen Gesichtspunkten ist es erstrebenswert, dass die Motoren möglichst lange durchhalten. Schließlich liegen allein die Materialkosten bei einer Million Euro pro Stück.



Rudolf Huber / mid