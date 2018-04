Anzeige

Die New York International Auto Show (NYIAS) findet bei ausländischen Herstellern immer mehr Beachtung. So verwundert es nicht, dass Audi den RS 5 Sportback als Version für den US-amerikanischen und kanadischen Markt in den Vereinigten Staaten als Weltpremiere präsentiert.



Sehen Sie dazu ein exklusives Video des Motor-Informations-Dienstes (mid):



https://www.youtube.com/watch?v=StWxAuRX_JA