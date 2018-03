mid-Exklusiv: Video zur Premiere des neuen VW Touareg

Anzeige

Er ist größer, leichter, geräumiger - und er hat alles an Bord, was VW derzeit im Bereich Infotainment, Vernetzung und Assistenzsysteme zu bieten hat: Mit einer aufwändigen Show wurde jetzt in Peking die dritte Generation des Touareg enthüllt. Und zwar aus einem einleuchtenden Grund: Die meisten der VW-Flaggschiffe werden längst im Reich der Mitte verkauft. Und dort will VW, so Markenchef Herbert Diess bei der Premiere, in Zukunft noch mehr Gas geben: Im Rahmen einer großen Modell- und Innovationsoffensive sind bis 2020 mindestens zehn weitere SUV für China geplant. Diess: "China ist entscheidend für den Erfolg unserer Zukunftsstrategie."



Sehen Sie dazu ein exklusives Video des Motor-Informations-Dienstes (mid).

Hier der exklusive Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=YzStdDHM_oQ&t=3s