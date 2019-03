mid-Spezial: Film über Bertha Benz zum Frauentag

Sie war der erste weibliche Stern am Himmel in der Automobilgeschichte: Bertha Benz. Anlässlich des Weltfrauentags zeigt Daimler einen Kurzfilm über die visionäre Gattin des Technik-Pioniers Carl Benz.



Anlässlich des 170. Geburtstags von Bertha Benz am 3. Mai 2019 erzählen die Stuttgarter Berthas historische Langstreckenfahrt in Spielfilmqualität nach. Der Film "Bertha Benz: the journey that changed everything" ist als Inspiration allen Frauen und Männern zum internationalen Weltfrauentag gewidmet.



"Meinem Team war es wichtig, Bertha Benz als starke Frau und zeitloses Vorbild zu zeigen", sagt Bettina Fetzer, Marketingchefin Mercedes-Benz Cars. "Bertha war eine Pionierin und unsere erste Testfahrerin. Ihr Mut und ihr Wille, nicht vorschnell aufzugeben, inspirieren mich sehr." Mit dem Film wolle man Menschen motivieren, mit einer ähnlich positiven, anpackenden Art durchs Leben zu gehen und Herausforderungen selbstbewusst anzugehen.



"Sie war wagemutiger als ich", sagte ihr Mann Carl Benz über seine Frau. Er, der Erfinder, hatte mit seinem Automobil die Mobilität des 19. Jahrhunderts revolutioniert. Dieser Erfolg, der die Welt verändert hat, sei ohne Bertha Benz und ohne ihren unerschütterlichen Optimismus sowie ihre Fähigkeit, auch aus schwierigen Situationen einen Ausweg zu finden, kaum denkbar gewesen, teilt Daimler mit.



Als die Öffentlichkeit der neuen, von "geheimnisvollen" Kräften bewegten, pferdelosen Kutsche noch skeptisch gegenüberstand, machte sie sich kurzerhand mit den beiden Söhnen Eugen und Richard auf den damals recht strapaziösen Weg nach Pforzheim. Im Gepäck: der feste Glaube an die Erfindung ihres Mannes und an sich selbst.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 08.03.2019