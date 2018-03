Anzeige

Opel hat im Januar und Februar 2018 in Deutschland knapp 36.600 Pkw verkauft. Das ist ein Plus von rund 1.300 Fahrzeugen und der beste Wert in diesem Zeitraum seit zehn Jahren. Ein großen Anteil an diesem Erfolg haben laut Hersteller die SUV Mokka X, Grandland X und Crossland X.