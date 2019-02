Mietwagen nicht zu spät aussuchen

Frühbucher denken manchmal an den Mietwagen zuletzt. Doch auch beim Urlaubs-Leihauto kann sich der frühe Vogel Vorteile schnappen. Denn wer sich erst vor Ort einen passenden Mietwagen sucht, muss nicht selten tief in die Tasche greifen, gerade wenn er auch noch gut versichert sein will, sagt Anbieter "Sunny Cars".



"Warten ist hier definitiv ein Fehler", meint Thorsten Lehmann, Geschäftsführer des Autovermietungs-Unternehmens. Das Auto sei für viele ein wichtiger Bestandteil für einen gelungenen und stressfreien Urlaub, und viele hätten auch ein bestimmtes Fahrzeugmodell im Kopf. "Wir empfehlen, die Buchung von Flug, Hotel und Mietwagen an den Beginn der Urlaubsplanung zu stellen." So seien Urlauber unabhängig von fremden Zeitplänen und flexibel in der Entscheidung.



"Das wichtigste Argument für eine frühzeitige Reservierung ist zweifellos die Preisfrage", betont Lehmann. Die Preiskurve für Mietautos drehe sich deutlich nach oben. "Je näher die Sommermonate kommen, desto höher sind in der Regel die Kosten." Dabei spiele es keine Rolle, ob Urlauber das Fahrzeug im Reisebüro oder online reservieren, der Preis sei gleich hoch. Das Reisebüro habe aber den Vorteil, dass die Mitarbeiter Hotel, Flug und Mietwagen gleich zusammen in einem Guss buchen.



Ein weiterer Pluspunkt ist, dass Reisebüromitarbeiter über alle Leistungen wie Versicherungen informieren. Auch wer online bucht, sollte auf die im Preis enthaltenen Leistungen achten. "Wir bieten grundsätzlich in allen Preisen ein Rundum-Sorglos-Paket ohne versteckte Kosten." Hier zeige sich auch, dass der reine Preisvergleich der falsche Ansatz und irreführend sein kann.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 15.02.2019