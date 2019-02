Mietwagen: One-Way kann teuer werden

Wenn man einen Mietwagen an einem Ort abholt und ihn an einem anderen Ort wieder abgibt, spricht man von einer Einwegmiete. Im Grunde hat jeder Mietwagenanbieter diese Option im Angebot, dabei sollte man immer die Kosten im Blick behalten. Denn dass man den Wagen nicht am Anmietort, sondern woanders wieder abgibt, kostet. Je nach Land und Entfernung können erhebliche Aufpreise anfallen, erklären die Experten von "billiger-mietwagen.de".



Dabei sind die Aufschläge für Strecken innerhalb von Deutschland meist kein Problem und bewegen sich zwischen 20 und 30 Euro. Die beliebtesten Strecken sind übrigens Berlin - München und Berlin - Hamburg. Genau hinschauen sollte man bei länderübergreifenden Fahrten, denn dort kann es teuer werden. Ein Beispiel: Ein Kunde fuhr von Köln nach Alicante und zahlte für das Auto 94 Euro, die Einwegmiete kostete ihn allerdings stolze 714 Euro. Die längste One-Way-Strecke eines Kunden von billiger-mietwagen.de in Europa: 2.016 Kilometer von Granada in Spanien nach Trier. Kostenpunkt: 1.147,50 Euro.



Ein Einwegmiete fällt allerdings nicht immer an, wie in manchen Ländern bei populären Touristenrouten. In den USA zum Beispiel für die Strecken San Francisco - Los Angeles oder Las Vegas - San Francisco/Los Angeles. In der Rangliste der häufigsten Einwegstrecken belegt San Francisco - Los Angeles übrigens Platz drei, hinter Port Elizabeth - Kapstadt in Südafrika und Lissabon - Faro.



Fun Facts: Die längste über billiger-mietwagen.de gebuchte One-Way-Strecke liegt in Kanada und führt von Halifax in Nova Scotia an der Ostküste quer über den Kontinent nach Vancouver im Westen bzw. umgekehrt (5.793 Kilometer). Der kürzeste One-Way wurde in Deutschland gebucht: Von Neu-Ulm nach Ulm bzw. von Ludwigshafen nach Mannheim. Die Ziele liegen jeweils drei Kilometer auseinander.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 26.02.2019