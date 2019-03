Mietwagen: Ostern teuer, Pfingsten preiswert

Die Osterferien sind die drittteuerste Urlaubszeit des Jahres - zumindest was die Mietwagen angeht. Denn nach einer Auswertung des Vergleichsportals Check24 steigen die Preise in beliebten Reiseländern auf durchschnittlich 30 Euro pro Tag. Und das sind immerhin 15 Prozent mehr als im Jahresdurchschnitt (26 Euro). Nur die Sommersaison mit 39 Euro und die Weihnachtszeit mit 36 Euro sind noch teurer.



Weiter Entwarnung gibt das Portal für Pfingsten. Für diese Zeit werden Mietwagen für acht Prozent unter dem Jahresmittel an den Mann und die Frau gebracht, das entspricht im Schnitt 24 Euro pro Tag. Trotzdem ist laut der Experten eine frühe Buchung ratsam - speziell für Familien, die ein ausreichend großes Auto benötigen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 19.03.2019