Mini John Cooper Works: Sauberer Fahrspaß

Der Mini John Cooper Works ist das stärkste Pferd im Stall der Mini-Familie. Immerhin 170 kW/231 PS leistet der 2,0-Liter-Vierzylinder-Motor des britischen Kult-Autos. Kann denn so viel Power Sünde sein? "Null Problemo" meinen die Ingenieure des Herstellers. Denn ab 2019 ist der John Cooper Works serienmäßig mit einem Otto-Partikelfilter zur Reduzierung von Feinstaub-Emissionen ausgestattet.



Der John Cooper Works mit 6-Gang-Handschaltung kommt so auf einen durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch von 6,9 Liter Benzin je 100 Kilometer. Die CO2-Emissionen liegen laut Mini bei 157 bis 158 g/km. Beide Modelle (JCW und JCW Cabrio) erfüllen jetzt die Abgasnorm Euro 6d-TEMP, wie der Autobauer betont. Und der Fahrspaß bleibt nicht auf der Strecke: Den Spurt von 0 auf 100 km/h absolviert der kleine Renner in respektablen 6,3 Sekunden.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Mittwoch, 19.12.2018