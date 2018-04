Mit dem I.D. R Pikes Peak auf den Gipfel

Anzeige

Das Pikes Peak-Bergrennen in Colorado Springs ist eine der schwierigsten Motorsport-Veranstaltungen weltweit. Vom Start in Start in 2.862 Meter Höhe geht es durch 156 Kurven auf 19,99 Kilometern 1.440 Höhenmeter aufwärts. VW will am 24. Juni Geschichte schreiben und den Rekord für E-Renner beim "Race to the Clouds" unterbieten. Mittel zum Zweck: der I.D. R Pikes Peak.



Der Supersportler mit 500 kW/680 PS Leistung und einem Drehmoment von bis zu 650 Nm sprintet dank seines Gewichts von nur 1.100 Kilo in fabelhaften 2,25 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Als Energiespeicher kommen - wie auch bei Serienfahrzeugen mit elektrischem Antrieb - Lithium-Ionen-Batterien zum Einsatz. Sie sind nicht auf möglichst große Reichweite, sondern auf möglichst schnelle Leistungsabgabe ausgelegt. 20 Prozent der benötigten Energie werden per Rekuperation während des Rennens erzeugt. Zum Gipfel, dem Zielpunkt auf dem 4.302 Meter hohen Pikes Peak, wird den I.D. R vom dreimaligen Renn-Sieger Romain Dumas pilotiert. Seine Vorgabe: Er soll kürzer unterwegs sein als der bisherige Elektro-Rekordhalter, der 8:57,118 Minuten vorgelegt hat.