Mit dem "Löwen" auf Schnäppchenjagd

Der Name "Flat-Rate" hat sich inzwischen als besonders schmackhaftes Schnäppchen ins Gedächtnis eingebrannt. Egal, ob beim Smartphone, beim Fernseher oder auf der Speisekarte - überall locken Unternehmen mit frischen Tiefstpreisen. Auch im Autohandel ist diese Form der Preispolitik längst angekommen. Und die Nachfrage scheint groß. Deshalb erweitert Peugeot ab sofort die aktuellen Flat-Rate-Angebote unter dem Motto "Neue Norm - Null Risiko". Alle Angebote enthalten die Überführungskosten sowie die Kosten für Wartung und Verschleiß, eine Anzahlung ist nicht notwendig, heißt es.



"Unsere Flat-Rate-Sondermodelle sind so beliebt, dass wir das Angebot jetzt noch weiter ausgebaut haben. Wir bieten gerade für die jüngere Generation sehr attraktive monatliche Leasingraten plus Vollkasko für den 308.", sagt Peugeot-Marketingdirektor Lukas Dohle. Damit könne sich jeder Mobilität leisten. Und noch etwas: "Da alle Modelle auch im Handel erhältlich sind, müssen unsere Kunden auch nicht lange auf ihren Peugeot warten."



Und wie sieht es mit den Preisen aus? Der Peugeot 308 ist im Leasing für 219 Euro im Monat erhältlich, der Kombi 308 SW für 239 Euro. Neben dem 308 und 308 SW gibt es vier weitere Flat-Rate-Sondermodelle. Peugeot bietet den Kleinwagen 208 Active ab 139 Euro monatlich an. Auch das SUV 2008 Active ist als Flat-Rate-Sondermodell erhältlich. Die Rate wurde auf monatlich 149 Euro reduziert. Weitere Flat-Rate-Sondermodelle sind der 108 TOP! Style sowie der Traveller Active. Preise dazu hat Peugeot aber noch nicht parat.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 16.10.2018