Mit dem Luft-Taxi zum Flughafen

Nach der Landung ist vor dem Abflug: Luft-Taxis eignen sich unter anderem für den raschen Transfer zwischen Flughafen und Innenstadt. Eine neue Studie der Management-Beratung Porsche Consulting analysiert die Machbarkeit vertikaler Mobilität. Dabei geht es um Kleinflugzeuge mit Elektroantrieb und bis zu vier Sitzen, die senkrecht starten und landen und deshalb Hochhausdächer und sehr kleine Plätze anfliegen können.



Aus der Studie ergibt sich ein Szenario, wie vom Jahr 2025 an Luft-Taxis auf Kurzstrecken in den größten Metropolen der Welt eingesetzt werden können, welche Infrastruktur wie beispielsweise Batterieladung diese Flugzeuge brauchen und was ihr Einsatz kostet. Die Überwindung der Strecke zwischen Münchner Innenstadt und Flughafen würde nach Einschätzung der Experten zehn Minuten in Anspruch nehmen - bei einer Reisegeschwindigkeit von etwa 200 km/h. Den Fahrpreis schätzt man auf 100 Euro pro Strecke.