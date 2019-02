Mit dem Lufttaxi zum Airport

Noch klingt die Idee reichlich abgehoben. Aber schon in wenigen Jahren könnten Flugtaxis zur Alltags-Mobilität gehören. Laut einer Studie von Porsche Consulting "wäre der Einsatz von kleinen, sehr wendigen Lufttaxis mit leisem elektrischem Antrieb möglich", so die Experten.



Die Vorteile der viersitzigen Senkrechtstarter: Sie benötigen nur minimalen Platz bei Start und Landung. Laut der Studie, die sich mit der Region rund um den Stuttgarter Flughafen befasst, könnten die bemannten Drohnen bevorzugt die Zubringerdienste von umliegenden Städten übernehmen.



Nach den Berechnungen würde etwa der Flug von Bietigheim-Bissingen nach Leinfelden-Echterdingen nur sechs Minuten dauern und je Passagier 57 Euro kosten. Beim Taxi stünden bei staufreier Fahrt nach mindestens 30 Minuten rund 90 Euro auf der Uhr. Beeindruckend kurz auch die Transferzeiten von Reutlingen (10 Minuten), Pforzheim (11 Minuten) oder Heilbronn (12 Minuten).



"In der nahen Zukunft kann die sinnvolle Vernetzung moderner Verkehrssysteme die neuralgischen Knotenpunkte entlasten und die Menschen von Stress, Zeitverlusten und Umweltbelastungen befreien", so Gregor Grandl, Seniorpartner bei Porsche Consulting und verantwortlich für die Studie "The Future of Vertical Mobility". Das Lufttaxi sei ein Baustein in der Mobilität von morgen.

