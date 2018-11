Mit dem Mini Cooper D flott und sparsam unterwegs

Die Erfolgsgeschichte des Neuzeit-Mini hat ein Deutscher maßgeblich geprägt. Gert Volker Hildebrand, in der Autobranche als Koryphäe bekannt und geschätzt, wechselt im Jahr 2000 zu der britischen Kultmarke. Als Designer verpasst er dem sympathischen Kleinwagen seine Handschrift. Unter seiner Federführung entstehen Cabrio, Clubman und Countryman. Der Motor-Informations-Dienst (mid) wollte wissen, was den Hype um Mini ausmacht. Im Praxistext der Mini Cooper D.



Klein ist er definitiv nicht. Als Fünftürer mit einem breiten Kühlergrill und den Mini-typischen großen Rundscheinwerfern ist der Brite schon von weitem zu erkennen. Die Rückleuchten unseres Testwagens strahlen tatsächlich im "Union-Jack"-Design - der Briten-Flagge. Der erste optische Eindruck: Ein schickes Spaß-Fahrzeug mit Kultstatus. Der Testwagen ist in dunklem Orange gehalten, das fällt auf und gefällt uns sehr gut. Wir entriegeln das Auto, und es erscheint auf der Fahrerseite das Mini-Logo auf dem Boden - er ist doch very British, der Mini.



Der Innenraum empfängt mit einem besonderen Design. Das Interieur ist wertig, kein billiges Hartplastik stört die Haptik. Der 119 PS starke Motor startet mit Hilfe eines "Kippschalters", der in der Mittelkonsole angebracht ist. Die Bedienelemente sind übersichtlich gehalten, ähnlich wie bei BMW mit einem Drehknopf. Anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, doch der Pilot findet sich schnell zurecht.



Das Audiosystem kommt mit einem 8,8 Zoll großen Infotainment-Farbdisplay daher. Das Display ist mit einem Leuchtring eingefasst. Dieser verändert sich in Ampelfarben und hat zusätzlich noch die Funktion eines Drehzahlmessers - ein Eyecatcher für den kleinen Briten. Das Dreispeichen-Multifunktionslenkrad ist serienmäßig an Bord.



Das Platzangebot vorne ist üppig, was bei den Außenmaßen des Mini wirklich überrascht. Die Vordersitze sind gut einstellbar, die Sitzposition ist sehr tief - für kleine und zierliche Fahrzeugführer könnte der Fahrersitz ein bisschen weiter nach vorne verstellbar sein. Die Sicht nach hinten ist uneingeschränkt dank der geraden Dachlinie. Das Raumangebot fällt dadurch auch im Fond nicht zu gering aus, vier Erwachsene finden hier "easy" ein gemütliches Plätzchen auch für längere Fahrstrecken.



Angetrieben wird der Mini Cooper D Automatik von einem Dreizylinder-BMW-Motor. Der Fronttriebler mit 1,5 Litern Hubraum bringt es auf 85 kW/116 PS und bis zu 270 Newtonmeter Drehmoment. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit 4,0 Liter auf 100 Kilometer an. Auch bei sportlicher Fahrweise reicht eine Tankfüllung für über 500 Kilometer. Sparsamkeit und Fahrspaß passen beim Mini Cooper D also sehr gut zusammen. Der Wagen kommt flott vom Fleck und beschleunigt auch bei hohem Tempo noch gut. Das Automatikgetriebe schaltet weich, fast nicht spürbar. Nur der Wendekreis erweist sich im Praxistest als relativ groß für einen Zwerg, dieser beträgt 11 Meter.



Als Mini-Neuling packt einen schnell die Leidenschaft. Der Mini fällt auf, ist modern und jugendlich und daher erschließt sich wohl seine riesige Fangemeinde. Zum Preis von 25.950 Euro gibt es viel Auto fürs Geld. Die Aufmerksamkeit und neidische Blicke im Straßenverkehr sind unbezahlbar.



Jutta Bernhard / mid



Technische Daten:

Mini Cooper D

Länge/Breite/Höhe in Millimetern: 3.982/1.727/1.425, Radstand: 2.567, Wendekreis: 11 Meter, Maximalgewicht: 1.755 kg, Tankinhalt: 44 l, Motor: 3-Zylinder-Diesel, Hubraum: 1.496 ccm, Leistung: 85 kW/116 PS, max. Drehmoment: 270 Nm, 0-100 km/h: 9,6 s, Höchstgeschwindigkeit: 202 km/h, Frontantrieb, 7-Gang-Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung, Durchschnittsverbrauch: 4,0 l Diesel/100 km, Preis: 25.950 Euro.

