Mit dem Rollator sicher im Straßenverkehr unterwegs

Nicht nur Fahrradfahrer und Fußgänger gehören zu den schwächeren Verkehrsteilnehmern, die besonderer Rücksicht bedürfen, sondern vor allem Menschen, die mit einem Rollator unterwegs sind. Hier einige Tipps, die im Straßenverkehr vor Gefahren schützen.



Für mehr Rollator-Sicherheit - vor allem in der dunklen Jahreszeit - sorgt auffällige oder reflektierende Kleidung, teilt der Hersteller Saljol mit. Auch Reflektoren am Hilfsmittel dienen der eigenen Sicherheit. Ebenfalls hilfreich: eine Lampe, mit der der Weg beleuchtet werden kann. So sehen die oft älteren Nutzer selbst besser und werden auch von anderen Verkehrsteilnehmern besser wahrgenommen.



Aber nicht nur auf die passive Sicherheit kommt es an - Rollator-Nutzer sollten beispielsweise auch auf Profil-Reifen zurückgreifen, die bei schlechten Bedingungen besseren Halt geben und helfen, Stürze zu vermeiden. Gleiches gilt fürs Schuhwerk: Feste Schuhe mit rutschfestem Profil sind zu empfehlen.



"Die Sicherheit und der Komfort unserer Kunden liegt uns sehr am Herzen", erklärt Saljol-Geschäftsführer Thomas Appel. "Deshalb entwickeln wir unsere Hilfsmittel immer mit besonderem Augenmerk darauf."

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 19.11.2018