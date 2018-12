Mit dem Smartphone zum Volvo-Abo

Was Apple-Kunden längst konnten, gelingt nun auch Nutzern eines Smartphones mit Android-System: ganz schnell einen Volvo zu buchen. Innerhalb von zehn Minuten ist der Vertrag unter Dach und Fach. Mit dem modernen Mobilitätskonzept "Care by Volvo" lassen sich Fahrzeuge der schwedischen Marke zügig abonnieren - über die Webseite www.das-abo.com oder direkt per App.



Nach dem erfolgreichen Abschluss der Pilotphase ist "Care by Volvo" seit Ende Oktober deutschlandweit für alle Fahrzeuge der neuen Volvo Modellgeneration erhältlich. "Einer unserer Schwerpunkte ist es, den Zeitaufwand zu verringern, der mit dem Autobesitz verbunden ist", sagt Thomas Bauch, Geschäftsführer von Volvo Deutschland. "Langfristig wollen wir den Kunden mit Programmen wie Care by Volvo eine Woche ihres Lebens zurückgeben und ihre Lebensqualität verbessern."



Die monatliche Rate deckt nahezu alle Kosten rund um den Besitz und Unterhalt ab - nur das Tanken kostet noch extra. Neben der Kfz-Steuer und -Versicherung sind unter anderem auch Wartungs- und Reparaturkosten und die Verschleiß- und Ersatzteile inbegriffen. Zudem übernimmt Volvo bei Werkstattterminen das Abholen und Zurückbringen des Fahrzeugs sowie den saisonalen Reifenwechsel einschließlich Einlagerung.



Das Abo soll größtmögliche Flexibilität bieten. Innerhalb der ersten 24 Monate kann der Kunde jederzeit gegen Gebühr das Fahrzeug wechseln oder den Vertrag beenden, danach werden diese Optionen kostenlos angeboten. Abgeschlossen werden kann der Vertrag über die eigens eingerichtete Webseite oder die entsprechenden Apps im Apple App Store und im Google Play Store.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 14.12.2018