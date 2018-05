Mit dem Van Land und Leute der EU entdecken

Anzeige

Ein Van eignet sich gut für große Touren. VW nutzt dies für die Beteiligung an einem EU-Projekt. Die Europäische Kommission ermöglicht acht Europäern zwischen 19 und 26 Jahren eine große Entdeckungsreise. Volkswagen stellt hierfür einen T6 Multivan Highline zur Verfügung.



Die jungen Reisenden haben ein Ziel: Land und Leute der EU kennenzulernen. Yldau de Boer (24) aus Amsterdam freut sich auf die Reise über Spanien, Frankreich, Belgien bis in ihr Heimatland Holland: "Ich bin so gespannt, neue Orte zu sehen und vor allem interessante Menschen zu treffen", sagt die Niederländerin. Dazu wird es bei den Stopps in Städten und kleinen Dörfern in den nächsten vier Wochen viele Möglichkeiten geben. "Das wird bestimmt mega!"



Auch Fabian Sanchez (25) aus dem litauischen Vilnius ist mit an Bord des Multivans. Die Reise führt direkt am Atlantik entlang. "Ich werde mit Sicherheit mit Einheimischen surfen und danach mit ihnen grillen und hoffe auf gute Gespräche", sagt Sanchez. An allen Erfahrungen wollen die beiden die Welt über soziale Netzwerke (Facebook, Instagram und YouTube) teilhaben lassen.



Es ist bereits die zweite Etappe, die VW unterstützt. Die erste Strecke führte ein weiteres Zweier-Team über 4.000 km von Griechenland bis nach Frankreich. Von Juni bis August 2018 folgen noch eine Route entlang der Donau sowie eine Reise durch die baltischen Länder - insgesamt über 12.000 Kilometer. Jede der vier Touren wird von jeweils zwei jungen Europäern "erfahren".