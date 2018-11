Mit der Handkurbel wachgeküsst

Alt, aber kein altes Eisen: Der Sportwagen Laurin & Klement vom Typ BSC feiert seinen 110. Geburtstag. Das seltene Fahrzeug wurde in den vergangenen zwei Jahren aufwendig restauriert und ist jetzt Star-Gast einer Ausstellung des Skoda-Museums in Mladá Boleslav.



Alle wichtigen mechanischen Komponenten des fahrbereiten Einzelstücks sind Originalteile, der Motor trägt die authentische Seriennummer, mit der dieser Sportwagen 1908 die Werkshallen in Mladá Boleslav verließ. Der sportlich konzipierte Laurin & Klement BSC ist das einzige erhaltene Exemplar von insgesamt zwölf hergestellten Fahrzeugen.



Nach der umfassenden Überholung von Fahrwerk, Motor, Getriebe sowie dem Einbau einer neuen Elektrik erhielt der Laurin & Klement BSC eine Karosserie, die exakt nach den historischen Quellen gefertigt wurde. Der 1.399 ccm große Zweizylinder wird mit nur wenigen Umdrehungen der Handkurbel wachgeküsst.



Der einzige erhaltene Laurin & Klement BSC, der jetzt im SKODA Museum zu besichtigen ist, wurde am 12. Juli 1908 fertiggestellt. Die Motornummer 5635 bestätigt die Originalität des Fahrzeugs. Die rollende Rarität wechselte oftmals seine Besitzer und erfuhr zahlreiche Modifikationen. Im Jahre 2016 fand der einzigartige Laurin & Klement BSC seinen Weg in den Bestand des Skoda-Museums in Mladá Boleslav. Hier analysierten Experten zunächst ausführlich den Zustand des Fahrzeugs und recherchierten seine Historie in Archiven. Anschließend begann die aufwendige zweijährige Restaurierung mit dem Ziel, den BSC wieder an seinen Auslieferungszustand von 1908 zu bringen.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 12.11.2018