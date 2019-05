Mit der Skoda Connect-App geht jetzt mehr

Skoda hat sich das Feedback seiner Kunden zu Herzen genommen. Die Connect-App des Autobauers hat deshalb ein umfassendes Update erhalten. So wurde eine neue Übersicht der Architektur und Datenstruktur der App entwickelt. Damit soll die Nutzung einfacher und intuitiver werden, daneben soll die App auch flexibler reagieren. Mit der Aktualisierung verbunden ist auch eine neue Optik und der App-Zugriff auf zahlreiche Fahrzeuginformationen.



Die aktualisierte Connect-App ist für Mobiltelefone mit den Betriebssystemen Android oder iOS-Betriebssystemen sowie in Kürze für verschiedene Smartwatches (watchOS, Tizen OS, Wear OS) kostenlos in den jeweiligen App-Stores verfügbar.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 21.05.2019