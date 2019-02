Mit drei Worten ans Ziel

Mit zwei neuen Smartphone-Apps will Ford schon bald den Autofahrern bei der Navigation unter die Arme greifen. Sie nutzen die Infotainment-Plattform Ford Sync 3 und sollen dafür sorgen, dass Fahrer und Passagiere stets schnellstmöglich auf der besten Route am gewünschten Ort ankommen.



So bietet die Sygic Truck Navigation speziell auf Nutzfahrzeugfahrer zugeschnittene Funktionen. Die Offline-3D-Kartierung kann auch in Gebieten ohne Mobilfunkabdeckung genutzt werden. Bei der Fahrt auf schmalen Straßen oder unter niedrigen Brücken werden auch die Abmessungen von Nutzfahrzeugen berücksichtigt.



Einen bestimmten Eingang einer Industrieanlage oder der Treffpunkt für eine Mountainbike-Tour mit nur drei Worten ansteuern: what3words macht es möglich. Denn der Algorithmus hinter dieser Anwendung hat den gesamten Globus in neun Quadratmeter große Quadrate aufgeteilt und jedem Quadrat seine eigene Drei-Wort-Adresse zugewiesen. Beispiel gefällig? Mit "Gently, Talents, Quibble" landet man direkt auf den Ford-Stand in Halle 1 auf dem Mobile World Congress in Barcelona.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Dienstag, 26.02.2019