Mit Gefühl - der Nissan Qashqai N-Motion

Extras schaffen Komfort und Wohlfühl-Atmosphäre. Das neue Sondermodell vom Nissan Qashqai ist entsprechend üppig ausgestattet. "N-Motion" heißt die besondere Edition. Die Basis bildet die bereits ordentliche N-Connecta Ausstattung. Optionen wie das Nissan Safety Shield, die beheizbare Frontscheibe und das Panorama-Glasdach sind ebenfalls mit an Bord.



Von außen zu erkennen ist der N-Motion am silbernen Unterfahrschutz vorn und hinten sowie farblich darauf abgestimmten Spiegelkappen und einer silbernen Dachreling. Voll-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Lichtsystem und 19-Zoll-Leichtmetallräder in Schwarz veredeln den Look zusätzlich.



Im Innenraum des Fahrzeugs dominiert das Design der Vordersitze mit Details in warmen Orangetönen. Einsätze in den Kopfstützen harmonieren mit gleichfarbigen Ziernähten am Sitz. Diese finden sich auch an den Kniepolstern, an beiden Seiten des Schalthebels, an der vorderen Türverkleidung und der Oberseite der Konsole zwischen den Vordersitzen.



An der Elektronik wurde nicht gespart: Serienmäßig an Bord ist die neueste Version des Infotainment- und Navigations-Systems NissanConnect. Es erlaubt eine nahtlose und intuitive Einbindung des Smartphones, ermöglicht einfache Internet-Updates für Karten und Software und verfügt über Apple CarPlay und Android Auto. Verbessert wurden Spracherkennung und Suchfunktionen. Über eine neue Smartphone-App namens "Door to Door Navigation" können zusätzliche Funktionen wie beispielsweise "Find My Car" freigeschaltet werden.



Der Qashqai N-Motion ist wahlweise als 1.3 DIG-T Benziner in zwei Leistungsstufen (103 kW/140 PS oder 117 kW/160 PS) oder mit dem neuen 1.7 dCi Diesel (110 kW/150 PS) erhältlich. Für die Topmotorisierung des Benziners gibt es erstmals in einem Nissan Volumenmodell alternativ zum Sechsgang-Schaltgetriebe, das auch beim Diesel zum Einsatz kommt, ein Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Die Preisliste für das Sondermodell beginnt bei 30.720 Euro.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 08.02.2019