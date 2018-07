Mit Hyundai ins Legoland

Anzeige

Als Partner des Legolands bietet Autobauer Hyundai jede Menge Spiel und Spaß. Vor allem Familien kommen in diesem Sommer auf ihre Kosten. Denn sie haben am 4. oder 5. August 2018 mit bis zu drei Begleitpersonen freien Eintritt in den Freizeitpark im bayerischen Günzburg. Tickets gibt es nach vorheriger Registrierung im Internet unter www.hyundai.de/familientage. Die Bestätigungsmail muss am Besuchstag dann nur noch mit Schlüssel und Fahrzeugschein am Empfangscounter vor dem Legoland-Eingang vorgelegt werden - und schon öffnen sich die Tore.



Bei den Familientagen warten mehr als 55 Attraktionen in den neun Themenbereichen des Legolands auf die Gäste. Es gibt außerdem spannende Spielstationen rund um die neuesten Hyundai-Modelle. Dort können die Besucher Preise gewinnen und sich über die aktuellen Fahrzeuge der Marke informieren. Am 5. August hat Legoland Deutschland extra lange bis 22 Uhr geöffnet.



Höhepunkt dürfte für viele Kinder zwischen sieben und 13 Jahren ganz sicher der erste eigene Führerschein sein. Sie können diesen in der Fahrschule des Herstellers im Legoland erwerben - auf Elektroautos mit einer Geschwindigkeit von bis zu 6 km/h. Mit diesen lustigen Fahrzeugen sind die Kinder dann auf einem Parcours mit echten Verkehrsschildern, Ampeln und realistischen Verkehrssituationen unterwegs.



Wie im wirklichen Autofahrerleben dürfen sie ihre Modelle erst nach einer theoretischen Einweisung selbst fahren, teilt Hyundai mit. Und nur, wer bei der Runde über den Übungsplatz die Regeln einhält, bekommt anschließend den Legoland-Führerschein.