Mit Hyundai zur Fußball-WM

Anzeige

Bei Hyundai geht's rund. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn bei dem Autobauer dröhnen 2018 nicht nur auf der Rennstrecke die Motoren, sondern auf dem grünen Rasen rollt auch der Ball. Schließlich geht es um die Fahrkarte zum größten Sport-Ereignis der Welt neben den Olympischen Spielen: Gemeint ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland.



Als "Warm-up" veranstaltet Hyundai Motor Deutschland im Mai und Juni 2018 gemeinsam mit Medienpartner Sporttotal den sogenannten "Amateur Cup". Der Clou: Die Siegermannschaft des Turniers fährt mit elf Personen zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft nach Moskau.



Spielberechtigt für den Hyundai Amateur Cup 2018 sind Amateur-Fußballvereine von der Kreisklasse bis zur Oberliga. Gespielt wird auf einer 30x15 Meter großen Kunstrasenfläche. In den Großräumen München, Ruhrgebiet, Hamburg und Frankfurt treten zunächst jeweils 24 Mannschaften gegeneinander an, um sich für das Finale in Frankfurt am 16. Juni 2018 zu qualifizieren.



Um an einem der Qualifikationsturniere teilnehmen zu können, muss sich der Verein für ein Online-Voting registrieren, Informationen dazu sind unter https://www.hyundai.de/amateur-cup abrufbar. Jeder Verein kann nur eine Mannschaft benennen. Das Online-Voting ist bis zum 6. Mai, 23:59 Uhr, geöffnet. Am 7. Mai wird auf der Voting-Seite das Ergebnis veröffentlicht.



Na dann: Runter vom Gaspedal und rauf auf den Fußballplatz. Und wer weiß: Vielleicht können die Sieger beim großen Finale ja vor Ort Jogis Jungs die Daumen drücken, schließlich geht die deutsche Nationalmannschaft als Titelverteidiger an den Start.