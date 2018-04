Mit Jeep in die Stadt der Liebe

Anzeige

Einen attraktiveren Platz für eine Auto-Ausstellung dürfte es wohl kaum geben. Die SUV-Marke Jeep fährt jetzt mit einer bunten Modell-Palette in die Stadt der Liebe. Der Autobauer belegt bis Mitte des Sommers 2018 alle fünf Etagen des MotorVillage an der berühmten Prachtstraße Champs-Elysées mitten in Paris.



Hauptdarsteller der Ausstellung sind die vierte Generation des Jeep Wrangler, der neue Jeep Cherokee, der Jeep Compass Trailhawk und der Jeep Grand Cherokee Trackhawk, der stärkste Jeep in der inzwischen 75-jährigen Jeep-Historie. Alle drei neuen Modelle sind nach ihrem Debüt auf dem internationalen Automobilsalon in Genf erstmals in Frankreich zu sehen.



Und wer etwas über die Historie der Marke erfahren möchte, muss einfach nur ein paar Stufen nach oben gehen. Denn der 2. Stock ist ganz dem Willys-Overland MB gewidmet, dem ersten Jeep und damit dem Modell, das 1941 den Grundstein zur 4x4-Legende gelegt hat.



Im Erdgeschoss ist der neue Jeep Wrangler Unlimited Rubicon in einer Surf-Umgebung zu sehen. Ein paar Meter weiter gibt der neue Cherokee sein Frankreich-Debüt im metallicgrauen Business-Look, bevor er im Herbst 2018 zu den Jeep-Händlern in ganz Europa rollt. Gegenüber präsentiert sich der neue Jeep Compass Trailhawk vor einer Country-Kulisse als wolle er sagen: "Seht her, ich bin bereit für jedes Abenteuer im Gelände."



Ein magischer Anziehungspunkt dürfte der Grand Cherokee Trackhawk sein. Das stärkste Fahrzeug, das Jeep jemals auf die Räder gestellt hat, begeistert die Fans mit einem 522 kW/710 PS starken und 6,2 Liter großen V8-Motor und einem maximalen Drehmoment von 868 Newtonmetern Drehmoment.