Mit Multivan zur Sommerbühne auf Schloss Wolfsburg

Wer auf Schloss Wolfsburg feiert, hat es zu Volkswagen nicht weit. Denn in VW hat die Stadt Wolfsburg einen solventen Partner für das traditionelle Sommer-Festival an ihrer Seite. Auch 2018 gibt es einen bunten Reigen. Vom Urwald-Ensemble aus Bolivien bis zur Neo-Pop-Ikone aus Japan - die Internationale Sommerbühne lädt zum 80. Geburtstag der Stadt Wolfsburg zu einer Party mit Künstlern ein.



Ob stimmungsvoll, unbeschwert oder gefühlvoll - das 28. Open-Air-Festival bietet für Groß und Klein ein umfangreiches Sommerprogramm im Wolfsburger Schloss vom 8.bis 10. und vom 15. bis 17. Juni 2018. Mit seiner Förderung unterstützt Volkswagen das Programm finanziell und stellt dem Organisationsteam zwei Multivan zur Verfügung.



Passend zum Stadtgeburtstag will ein Trio aus Deutschland mit viel Humor und Swing-Musik den Anfang machen. Mit der japanisch-französischen Künstlerin Maia Barouh sind auch moderne Klänge vertreten. Barouh vereint mit ihrer Band auf besondere Weise zeitgenössische Elektro-Sounds, japanischen Gesang und Querflötenspiel. Neben weiteren Programmpunkten gibt es Veranstaltungen speziell für Kinder - unter anderem das Projekt "Kita singt", dessen Konzert das Sommer-Festival abrundet.



"Die Sommerbühne begeistert bereits seit vielen Jahren mit einem facettenreichen Programm und bereichert damit die kulturelle Landschaft der Region", sagt Benita von Maltzahn, Director Global Corporate Citizenship. Das Festival biete eine Plattform für kulturellen Austausch am Standort Wolfsburg und spiegle damit die Ziele der Kulturförderung von Volkswagen wider.