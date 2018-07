Mit "Seetroen" öffnet Citroen die Augen

Anzeige

Bei Sommer und Sonne denken Autobauer sicher zuerst an Cabrios. Klar: Viele Menschen stehen an heißen Tagen auf "oben ohne". Ein bisschen frische Luft beim entspannten Cruisen hat sicher noch niemandem geschadet. Doch ohne eine trendige Brille ist dieses Fahrvergnügen nur halb so schön. Vor allem wenn die Passagiere an Bord sich die Zeit während der langen Autofahrt mit dem Smartphone oder Tablet vertreiben.



Das Problem: Mehr als 30 Millionen Menschen in Europa leiden chronisch an der sogenannten "Reisekrankheit", ein Drittel aller Menschen sieht sich mindestens einmal im Leben mit den unangenehmen Symptomen konfrontiert. Und deshalb hat Autohersteller Citroen nun "Seetroen" entwickelt - die erste Brille gegen Reisekrankheit. Das Prinzip ist einfach: Mit einer farbigen Flüssigkeit wird ein künstlicher Horizont erzeugt, um den Konflikt der Sinnesorgane in der Wahrnehmung aufzulösen.



Die Brille kann zwar keinen hohen Seegang oder Staus auf der Autobahn verhindern, hilft den Betroffenen aber auf eine andere Art und Weise, verspricht der Autobauer. Die Brille basiert auf der "Boarding-RingTM"-Technologie, die vom gleichnamigen Start-up Unternehmen im südfranzösischen Var entwickelt wurde. Die Erfolgsquote dieses patentierten medizinischen Hilfsmittels liegt laut Citroen bei beachtlichen 95 Prozent.



Mithilfe einer Flüssigkeit, die sich in Ringen vor den Augen (entlang der Frontalachse, rechts/links) und seitlich der Augen (Sagittalachse, vor/zurück) bewegt, erzeugt die Brille einen künstlichen Horizont, der den Konflikt der Sinnesorgane auflöst, welcher die Symptome hervorruft. Mit dem Design der Brille beauftragte Citroen "5.5", ein in Paris ansässiges Design-Studio, das den frischen, klaren und ergonomischen Stil der Marke erfolgreich auf das Produkt übertrug. Das Ergebnis ist eine Brille aus weißem Soft-Touch-Kunststoff im Hightech-Look.



Und wie funktioniert die Brille? Setzen Sie die Brille auf, sobald die ersten Symptome auftreten, raten die Experten. Nach zehn bis zwölf Minuten sei das Gehirn dann dank der Brille in der Lage, die Bewegungen, die das Innenohr wahrnimmt, und die Wahrnehmung der Augen, die auf einen unbeweglichen Gegenstand wie beispielsweise ein Smartphone oder ein Buch gerichtet sind, zu synchronisieren.



Die Brille kann von Erwachsenen und Kindern ab zehn Jahren verwendet werden (ab diesem Alter ist das Innenohr komplett ausgebildet). Die Brille besitzt keine Gläser und kann daher von allen Familienmitgliedern oder Mitreisenden genutzt und auch über einer anderen Brille getragen werden. "Seetroen" ist ab sofort zum Preis von 99 Euro im Lifestyle-Webstore von Citroen unter lifestyle.citroen.com erhältlich.