Mit Suzuki zum Sachsenring

Auf dem Sachsenring schlägt das Herz des Motorrad-Rennsports. Dort findet auch 2019 wieder das deutsche MotoGP-Rennen statt (5. bis 7. Juli 2019). Besonders begehrt sind die "All-inclusive"-Tickets. Doch nicht jeder Bike-Fan hat die Chance, eine dieser Karten zu ergattern. Suzuki kann helfen. Denn für 214 Euro erhalten die Fans ihre Eintrittskarte inklusive Catering, Motorradparkplatz mit Biker-Garderobe und Welcome-Package.



Suzuki-Fans profitieren von einem speziellen Parkausweis, den sie bei Bestellung der MotoGP-Tickets kostenlos mitordern können. Dieses Parkticket berechtigt zur Zufahrt auf den Suzuki-Motorrad-Parkplatz in unmittelbarer Streckennähe. Von dort ist der Fußmarsch zur Tribüne nicht weit, das Motorrad steht in Sicherheit und Helm, Handschuhe und Co. können an der Biker-Garderobe abgegeben werden.



Die MotoGP-Tickets sind sowohl über den Suzuki-Vertragshändler als auch über den Online-Ticketshop des Suzuki Jaja-Uma Clubs erhältlich. Der reguläre Ticketpreis beträgt 214 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Suzuki-Club-Mitglieder bekommen einen Bonus von zehn Prozent (Silver- & Gold-Mitglieder), beziehungsweise fünf Prozent (Red-Mitglieder).



Motorrad-Fans sollten sich beeilen, da die Tickets limitiert sind. Und noch etwas: Wer sein MotoGP-Ticket bis zum 19. Dezember 2018 bestellt, erhält einen Gutschein, den er statt des Tickets zu Weihnachten unter den Tannenbaum legen kann.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Donnerstag, 13.12.2018