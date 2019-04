Mitsubishi baut Innovations-Zentrum

Die Mitsubishi Motors Corporation (MMC) macht sich fit für die Zukunft. In einem neuen Software Innovation Center in Tokio will der Autohersteller die digitale Basis für die Fahrzeuge von morgen schaffen.



Das Zentrum wird noch im Geschäftsjahr 2019 eröffnet. Die dort entwickelten Technologien sollen sicherstellen, "dass Mitsubishi die steigende Nachfrage nach Fahrzeugen mit innovativen präventiven Sicherheitsfunktionen sowie Modellen mit zunehmender Elektrifizierung und anderen emissionsarmen Antrieben bedienen kann", so ein Unternehmenssprecher. Auch Technologien wie Elektrifizierung und Allradantrieb sollen weiter vorangetrieben werden. Beide kommen schon jetzt etwa im Outlander Plug-in-Hybrid zum Einsatz.

