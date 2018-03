Mitsubishi holt zum großen Wurf aus

Anzeige

Sport-Sponsoring boomt. Vor allem Autohersteller machen auf dieser Bühne eine gute Figur. Klar: Sport verbindet und erreicht ein Millionen-Publikum. Beispiele dafür gibt es genug. Mercedes startet in der Formel 1, VW engagiert sich im Fußball, BMW spielt Golf und Audi ist unter anderem im Ski-Zirkus präsent. Zum großen Wurf holt jetzt Mitsubishi aus. Das Unternehmen ist seit Januar 2018 Partner des Deutschen Handballbundes (DHB). Das Engagement als offizieller Automobilpartner beinhaltet die Männer und Frauen National-Teams.



Ein erster Anwurf erfolgte jetzt im Rahmen des EM Qualifikationsspiels der Frauen-Nationalmannschaft gegen Spanien in Stuttgart. Der gemeinsam mit dem DHB umgesetzte Livestream auf dem Mitsubishi-Facebook-Kanal ermöglichte es mehr als 25.000 interessierten Handball-Fans in ganz Deutschland, das Spiel live zu verfolgen. "Mitsubishi Motors in Deutschland ist stolz, das sehr wichtige Qualifikationsspiel auf Facebook weiteren Handball-Fans anzubieten und die Zustimmung zeigt uns, dass wir damit richtig gelegen haben", sagt Geschäftsführer Dr. Kolja Rebstock.



Auch beim Deutschen Handballbund sind die Verantwortlichen angetan von der neuen Partnerschaft. "Wir freuen uns sehr, zum ersten Mal mit einem Partner zusammen ein Länderspiel auf Facebook live übertragen zu können. Ein großer Dank geht hier an unseren Automobilpartner Mitsubishi Motors. Wir haben den Anspruch, auch zukünftig alle Länderspiele unserer A-Nationalmannschaft dem Livezuschauer anzubieten", sagt dazu Mark Schober, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes.



Sportlich gab es zur Premiere ebenfalls einen Erfolg: Die deutschen Handball-Frauen besiegten Spanien in Stuttgart mit 33:24. Mal schauen, wie die Erfolgsstory der Handballerinnen mit dem neuen Partner Mitsubishi weitergeht.