Mitsubishi: Liebe geht durch den Wagen

Mit Autos ist es ein bisschen wie in der glamourösen Mode-Welt. Nur: Die Laufstege für die Kameraden aus Blech sind die Straßen. Und wie bei Channel, Dior oder Prada kommt es bei den Fahrzeugen nicht nur auf innere Wert an. Denn wie bei vielen berühmten Models verführen uns zunächst einmal die optischen Reize. Die schlauen Köpfe der Autoindustrie haben das erkannt und locken die Kundschaft mit wohlgeformten Schmuckstücken.



Design spielt beim Autokauf eine entscheidende Rolle. Ganz klar: Gefällt das Aussehen nicht, wendet sich der potenzielle Kunde ab und hält Ausschau nach einem anderen Objekt seiner Begierde. Und falls ab Werk etwas nicht ganz den neuesten Trends entspricht, wird ein wenig nachgerüstet. Das heißt: Kunden können sich beim Zubehörprogramm der Hersteller bedienen und ihren Wagen nach eigenen Wünschen und Vorstellungen verschönern.



Mit einer pfiffigen Idee kommt jetzt Mitsubishi daher. Unter dem Motto "Liebe geht durch den Wagen" können Besitzer eines Fahrzeugs der japanischen Marke ihre Leidenschaft ab sofort mit neuen Fan-Paketen aus dem Zubehörprogramm stilvoll zum Ausdruck bringen. Erhältlich sind die Veredelungs-Varianten für die Modelle Space Star, ASX, Eclipse Cross, Outlander und Outlander Plug-in-Hybrid.



Kleider machen Leute. Die Weisheit trifft auch auf Autos zu. Mit schwarz polierten 15-Zoll-Leichtmetallrädern, einem siebenteiligen Karosserie-Dekorset in Mattschwarz, auffälligen Seitenschwellern in Wagenfarbe und Heckstyling im Race Design wird der Space Star zum echten Hingucker. Und der Preis: 1.250 Euro kostet dieses Fan-Paket. Damit sparen den Kunden gegenüber den einzeln bestellten Komponenten laut Mitsubishi 232 Euro.



Auch der ASX mit Fan-Paket kann sich sehen lassen (2.340 Euro/Preisvorteil 224 Euro). Für den stylishen Auftritt des kompakten SUV sorgen 20 Zoll große SKR-Leichtmetallfelgen mit der Reifengröße 245/40 R 20, wahlweise in Satin-Mattschwarz oder Schwarz poliert, sowie ein sechsteiliges Karosserie-Dekorset und Außenspiegelkappen in Carbon-Optik.



Das Fan-Paket für den Eclipse Cross kostet 2.560 Euro, was laut Mitsubishi einen Preisvorteil von 253 Eur ausmacht. Dafür bekommt das Coupé-SUV 20-Zoll-SKR-Leichtmetallfelgen. Dazu sollen spezifische Seitenschweller sowie markante Spoilerecken an Front und Heck den optischen Auftritt abrunden.



Last but not Least stehen auch für die Mitsubishi-Flaggschiffe Outlander und Outlander Plug-in-Hybrid mit Fan-Pakete bereit. Zum Preis von jeweils 3.180 Euro beinhaltet es (bei einem Kundenvorteil von 342 Euro) ebenfalls die Wahl aus zwei 20-Zoll-Radsätzen mit 245/40er-Bereifung sowie einen Frontspoiler, Seitenschweller und Spoilerecken.



Die Fan-Pakete bieten allerdings nicht nur die aufgeführten Preisvorteile und eine auf 36 Monate erweiterte Reifengarantie, betont der Hersteller. Sie lassen sich auch finanzieren und sollen bei einem Neuwagenkauf nur geringfügige Aufschläge auf die jeweilige Finanzierungs- oder Leasingrate ausmachen. Na dann: Das nächste Fan-Treffen wartet schon.



