Mitsubishi: Online zur Plug-in-Probefahrt

Mit einem neuen Online-Service will Mitsubishi Motors seinen Kunden den Weg zu einer Probefahrt mit dem Outlander Plug-in Hybrid verkürzen und erleichtern. Sie können ab sofort über die Unternehmens- sowie die Partner-Webseiten direkt online gebucht werden.



Der deutsche Importeur möchte damit "den steigenden Erwartungen an Online-Services und dem Freizeitverhalten des Kunden entgegenkommen und so die Hürden der Probefahrtvereinbarung minimieren" so ein Sprecher. Die Buchung könne bequem vom heimischen Sofa ausgeführt werden und sei auch außerhalb der Öffnungszeiten des Handels problemlos möglich.



Das SUV mit Plug-in-Hybridantrieb kann - je nach Handelspartner - bis zu drei Tage lang getestet werden. So könne der Interessent maximal entspannt die Alltagstauglichkeit des Outlander Plug-in Hybrid ausprobieren.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Freitag, 02.11.2018