Mode für "N"-Thusiasten

Kleider machen Leute. Und auch Autofahrer sollten stets im optimal abgestimmten Zwirn am Lenkrad drehen. Also ein Textil tragen, das zum entsprechenden Fahrzeug-Typ passt. Deshalb bieten fast alle Autobauer in ihren Stores Mode-Accessoires an, von der trendigen Tasche bis zum T-Shirt ist alles zu haben.



Maßgeschneidert geht es jetzt bei Hyundai zu. Der Autohersteller hat in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Mode-Designer Rasmus Wingardh das passende Kleidungsstück für den i30 Fastback N entworfen: die N Jacke. Diese Jacke stehe für maximalen Fahrspaß mit einem anspruchsvollen Design - beides Charaktermerkmale des fünftürigen Performance-Coupés, heißt es bei Hyundai.



"Design ist ein wesentliches Grundmerkmal des i30 Fastback N. Also haben wir nach einer visuellen Metapher in der ältesten Designdisziplin der Welt gesucht: der Mode", sagt Till Wartenberg, Direktor Marketing und Presse, Hyundai Motor Deutschland.



Die aus einer Wollmischung gefertigte Anzugsjacke soll durch ihren klassischen Stil bestechen. Der Clou: Von innen nach außen gewendet, verkörpert die N Jacke einen ganz anderen Stil. Als hellblaue Rennjacke mit N-Logo verwandelt sich das Kleidungsstück von edel in Richtung funktional und ist mit auffälligen Racing-Akzenten sowie kontrastreichen Reißverschlüssen bestückt.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 18.03.2019