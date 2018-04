Modellpflege für Hyundai i20 und den i20 Active

Anzeige

Die Hyundai-Bestseller i20 und i20 Active kommen ab Juni 2018 aufgehübscht mit einem überarbeiteten Design zu den deutschen Händlern. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat sich die Koreaner vorab bei der statischen Präsentation in Hanau angesehen.



Neben einer komplett überarbeiteten Front mit neuen vorderen und hinteren Stoßfängern gibt es einen aktuellen, markentypischen Kaskadenkühlergrill, der bereits andere Hyundai Modelle ziert. Das Heck des Fünftürers sowie des i20 Active verfügt ab sofort über neu gestaltete Rückleuchten, wahlweise 15 und 16 Zoll Leichtmetallfelgen sollen den sportlichen Look betonen. Innen wird es auf Wunsch bunter, das Interieur kann jetzt zusätzlich mit roten und blauen Akzenten beispielsweise an den Sitzen und den Türinnenverkleidungen gewählt werden.



Für den i20 Fünftürer und den i20 Active sind weiterhin je drei Benziner im Angebot: Der 1.0 Liter Turbo-Dreizylinder ist mit 74 Kw/100 PS (5-Gang-Schaltgetriebe) oder aber 88 Kw/120 PS (6-Gang-Schaltgetriebe) im Programm. Beide Leistungsstufen sind erstmals optional mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (7DCT) kombinierbar. Für den i20 Fünftürer bietet Hyundai zusätzlich einen 1.2-Liter Benziner mit 5-Gang-Schaltgetriebe in den folgenden zwei Leistungsstufen an: 55 kW/75 PS oder 62 kW/84 PS. Der i20 Active ist weiterhin mit einem 1.4 Liter-Saugmotor mit 6-Gang-Schaltgetriebe und 74 Kw/100 PS verfügbar. Serienmäßig ab sofort mit an Bord ist eine Start-Stopp-Automatik.



Es gibt vier Ausstattungsvarianten, die Versionen Pure, Select, Trend und Style. Das Sicherheitssystem Hyundai SmartSense fährt ab sofort bei dem kleinen Koreaner mit. Vom aktiven Spurhalteassistenten bis zum Frontkollisionswarner und einem Fernlichtassistenten erleichtern etliche Helferlein dem Fahrer die Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Zwischen vier Audiosystemen kann der Kunde für den i20 wählen. Zu dem bekannten 3.8-Zoll-Display wird jetzt ein 5-Zoll-Monochrom-Display und ein neues 7-Zoll-Display mit Einbindung von Smartphone via Apple CarPlay und Android Auto verfügbar sein.



Die Preise zu den neuen Modellen werden ebenso wie die Homologation und die Kraftstoffverbrauchsermittlung der deutschen Länderausführungen zur Markteinführung bekannt gegeben.



Jutta Bernhard / mid