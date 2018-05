Moderne Interpretation eines Pony-Cars

Anzeige

Introvertierte sollten sich anderswo umsehen. Der Chevrolet Camaro ist definitiv kein Auto für Menschen, die sich gerne im Verborgenen halten. Wer sich diesen Ami holt, will auffallen.

Die „Henne-Ei-Frage“ in den Automobilbereich transferiert könnte so lauten: Was war zuerst da, der Motor oder das Auto. Beim Chevrolet Camaro fällt die Antwort leicht: der Motor. Sein 6,2 Liter großer V8-Zylinder gab die Proportionen vor, denen die Designer eine Muskel bepackte Coupékarosse schneiderten. Optisch stark angelehnt an den Urahn aus dem Jahr 1966.

Das Testfahrzeug in Zahlen Motor: V8-Zylinder Hubraum: 6162 ccm Leistung: 333 kW (453 PS) bei U/min: 5700 max. Drehmoment: 617 Nm bei U/min: 4600 Normverbrauch: 12,8 Liter Super plus CO2-Emission: 292 g/km Testverbrauch: 13,8 Liter von 0-100 km/h: 4,6 sec. Höchstgeschw.: 290 km/h Länge/Breite: 4,78/1,90 m Höhe/Radstand: 1,34/2,81 m Leergewicht: 1659 kg Zuladung: 461 kg Tankinhalt: 72 Liter Bereifung vorne: 245/40ZR20 hinten: 275/35ZR20 Grundpreis: 47 400 Euro

Die 60er und 70er Jahre waren die Blütezeit der „Pony-Cars“. Der Ford Mustang – daher die Ableitung „Pony“ – war ihr erster Vertreter. Lange Schnauze, kurzes Heck und ein fetter Motor machten den Charakter dieser Fahrzeuge aus.