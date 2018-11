Moderne trifft Klassik: Oldtimer auf der IAA 2019

Die IAA in Frankfurt steht für Neuheiten der Automobilität. Doch vom 12. bis 22. September 2019 setzen der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) und das Oldtimer-Zentrum "Motorworld" einen nostalgischen Akzent.



Mit neuen Formaten, wie z. B. IAA Conference und IAA Experience, stellt sich die IAA 2019 neu auf. Diese neuen Formate sollen den IAA-Besuchern ein ganzheitliches Erleben der Mobilitätslösungen von morgen ermöglichen. Auch deshalb steht die IAA unter dem Motto "Driving tomorrow". Erstmals wird die Motorworld Group als Partner auf der IAA Experience vertreten sein. Das gaben der VDA als Veranstalter der IAA und die Motorworld Group bekannt. Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist ein neues Konzept, das als Teil der IAA Experience das Erleben von Mobilität auf dem Messegelände in Frankfurt betonen und ausbauen will: die "IAA Heritage by Motorworld" wird in unmittelbarer Nähe zum Eingang am Torhaus eine Bruttohallenfläche von über 11.000 Quadratmeter belegen. Das neue Format setzt ausschließlich auf klassische Automobile und Motorräder im Premium-Segment sowie dazu angrenzendes High-End-Handwerk und entsprechende Dienstleister.



Auf den Flächen der IAA Heritage soll Ausstellern eine einzigartige internationale Plattform geboten werden. In konzentrierter Form eröffnet sich Ausstellern und Besuchern die gesamte emotionale Welt automobiler Klassiker. "Auf der IAA 2019 schaffen wir mit dem neuen Oldtimer-Teilbereich eine Brücke zwischen den Wurzeln der Mobilität und ihrer Zukunft", sagt Andreas Dünkel, Vorsitzender der Motorworld Group. Die Besucher erwarte ein zusätzliches Erlebnis der Sonderklasse. Und die Aussteller könnten sich eines perfekten Umfelds für ihre Präsentationen sicher sein.

