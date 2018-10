Mopar zeigt den Big Horn "Low Down" auf der SEMA

Die Specialty Equipment Market Association Show (SEMA) ist die weltweit führende Fachmesse für Automotive-Spezialprodukte, sie findet dieses Jahr vom 30. Oktober bis 2. November in Las Vegas, Nevada statt. Mopar zeigt dort zwei individualisierte RAM 1500 Pick-ups mit einer Kombination aus Mopar-Produktions- und Prototypteilen.



Groß, tief, einen Tick aggressiv kommt etwa der RAM 1500 Big Horn "Low Down" daher. Er zeigt eine "Brassphault"-Farbpalette: Der obere Teil der Karosserie inklusive der Mopar Performance-Motorhaube und der Ladeflächenabdeckung aus Glasfaser ist in Glanzschwarz lackiert, der untere Teil in Billet-Silber. Dazwischen umläuft den RAM ein schmaler Farbstreifen in Monkey Bronze. Wie der Name schon sagt, duckt sich der "Low Down" dank eines Prototyp-Tieferlegungssatzes um fünf Zentimeter niedriger auf den Asphalt als sein Serien-Pendant. Passend dazu rollt er auf 22 Zoll großen Rädern in Glanzschwarz mit Messing-Akzenten.

© Global Press Nachrichten-Agentur und Informationsdienste GmbH, Montag, 29.10.2018