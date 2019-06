Moto Guzzi meets Hollywood

Ewan McGregor ist nicht nur Fans der "Star-Wars"-Reihe ein Begriff, sondern er hat sich auch mit seiner Motorrad-Dokumentation "Long Way Down" bei Bikern einen Namen gemacht - jetzt ist der Hollywood-Star das Werbegesicht der Kampagne für die neue Reise-Enduro Moto Guzzi V85 TT.



Bei der italienischen Kult-Marke ist der Schauspieler aus Schottland ein alter Bekannter: 2013 fungierte Ewan McGregor in Australien als Testimonial bei der Markteinführung der California 1400. Und auch in "Long Way Down" spielt Moto Guzzi eine Rolle, obwohl der Schotte in diesem Film eine andere Marke fährt. Dennoch steht ein Besuch im historischen Moto-Guzzi-Werk auf dem Programm.



Die V85 TT ist eine komplette Neuentwicklung, die klassisches Design und modernste Technik miteinander verbindet. Der 90-Grad-V2-Motor ist ein mittragendes Bauteil im Gitterrohrrahmen. Aus 853 Kubikzentimetern Hubraum schöpft das hochbeinige Bike eine Leistung von 80 PS, das maximale Drehmoment beträgt 80 Newtonmeter. LED-Lichttechnik, Handprotektoren, Windschild und 4,3-Zoll-Farbdisplay gehören ebenso zur Serienausstattung wie der wartungsfreie Kardanantrieb oder ABS und Traktionskontrolle.



Die Moto Guzzi V85 TT ist in Deutschland ab 11.990 Euro zu haben.

