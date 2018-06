Anzeige

Hohe Auszeichnung für den 1.0 TSI-Motor des neuen VW Up GTI: Das Dreizylinder-Aggregat ist "International Engine of the Year 2018" in seiner Klasse - das ist wie ein Oscar im Filmgeschäft. Der 85 kW/115 PS starke Benziner ist der erste Motor des Up mit integriertem Vierwege-Katalysator. Dort wiederum ist ein Ottopartikelfilter integriert. Dank dieser intensiven Abgasnachbehandlung sowie neuartiger innermotorischer Maßnahmen erreicht das Kraftpaket an Bord des Up GTI die Abgasnorm EU 6AG.