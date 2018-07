Motorradmarkt deutlich im Plus

Anzeige

Leichtkrafträder boomen in Deutschland, im ersten Halbjahr 2018 wurden 27,14 Prozent mehr verkauft als im Vorjahreszeitraum. Damit überflügeln die Kleinen die ausgewachsenen Bikes deutlich: Die brachten es nämlich auf ein - allerdings ebenfalls sehr respektables - Plus von 6,87 Prozent, so der Industrie-Verband Motorrad Deutschland (IVM). Unterm Strich schaffte der Markt von Januar mit Juni einen Zuwachs von 10,45 Prozent.



Für den Zweirad-Handel ist dieses Ergebnis besonders positiv, weil 2017 mit einem zweistelligen Minus geendet hatte. "Die Motorradwirtschaft schaut für das Geschäftsjahr 2018 absolut optimistisch nach vorne", betont IVM-Hauptgeschäftsführer Reiner Brendicke, "Motorräder und insbesondere Leichtkrafträder boomen - und was uns besonders freut, ist, dass wir die junge Zielgruppe wieder von unserer Produkten überzeugen können."