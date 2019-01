Museumsreife Ampelmännchen

Der Spruch ist ein echter Klassiker: "Grüner wird's nicht!" schallt es täglich aus zahllosen Autos - wenn der Vordermann partout nicht losfahren will. Im AutoMuseum Volkswagen in Wolfsburg wurde diese Unmutsäußerung zum Titel einer Sonderschau.



"Ampelmännchen und andere Lichtgestalten" ist der Untertitel. Er verrät schon die Hauptdarsteller der Schau: Ampelmänner und -frauen in allen Variationen, von den Mitgliedern der Olsen-Bande über Mary Poppins bis hin zu den Mainzelmännchen.



Ein gleichgeschlechtliches Paar und das streng sozialistische DDR-Männchen sind auch dabei - Letzteres hat die Wende unversehrt überstanden. Die Ausstellung ist in Kooperation mit dem Stadtmuseum Gütersloh und dem Bielefelder Sammler Frank Föste entstanden. Sie wird bis 28. April 2019 in der Dieselstraße 35, 38446 Wolfsburg, gezeigt.

