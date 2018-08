Musk macht Rückzieher

Zwei Worte auf Twitter, eine längere Erklärung im Tesla-Blog: Mit dem Hinweis "Staying Public", was auf Deutsch so viel heißt wie "an der Börse bleiben", hat Elon Musk jetzt seine vor zwei Wochen angekündigte Privatisierungs-Initiative überraschend gestoppt. Zur Begründung gibt der ebenso umtriebige wie umstrittene Multimilliardär unter anderem an, er habe die Probleme einer Privatisierung unterschätzt. Außerdem hätten ihn Investoren zum Umdenken bewogen.

