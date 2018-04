Mustang ist meistverkaufter Sportwagen

Anzeige

Auch wenn sogar Experten vielleicht auf einen anderen Spitzenreiter tippen würden: Der Ford Mustang war 2017 zum dritten Mal in Folge das weltweit meistverkaufte Sportcoupé. Exakt 125.809 neue Mustang wurden zugelassen, 81.866 davon in den USA.



Im Umkehrschluss bedeutet das, dass 2017 etwas mehr als ein Drittel der Mustang-Produktion außerhalb der USA zugelassen wurde. Dabei ist Deutschland mit 5.742 Einheiten der wichtigste Markt in Europa, gefolgt von Großbritannien (2.211), Frankreich (942), Belgien (900) und Schweden (512).



Worauf Ford besonders stolz ist: Nach eigenen Recherchen wurden 2017 in Europa 13.100 Mustang abgesetzt - und damit hat man den Porsche 911 in immerhin 13 europäischen Märkten wie Großbritannien und Spanien überholt. Einen weiteren Schub erwartet sich der Hersteller vom überarbeiteten Modell, das in Deutschland seit März 2018 im Handel ist.