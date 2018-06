„Naturstraßen sind unser Terrain“

Anzeige

Im Outback ist ein kraftvoller 2.5-Liter-Boxer mit 175 PS und einem maximalen Drehmoment von 235 Newtonmetern bei 4000 Umdrehungen eingebaut. Veränderungen am Ansaug-, Auspuff- und Verbrennungssystem führen zu einem geringeren Kraftstoffverbrauch (durchschnittlich 7,3 Liter je 100 Kilometer). Die im September 2017 eingeführte Abgasnorm Euro 6d-TEMP wird erfüllt.

Im Forester tut ein Zweiliter-Boxer Dienst, beim XV kann der Kunde zwischen einem 1.6-Liter oder einem Zweiliter-Benziner wählen.

Alle drei Subaru-Modelle verfügen serienmäßig über den symmetrischen Allradantrieb. Vom längs eingebauten Boxermotor bis zum Hinterachsdifferential ist der gesamte Antriebsstrang – und damit auch der Schwerpunkt – genau entlang der Fahrzeugmittelachse platziert.

Diese Symmetrie, gepaart mit der daraus resultierenden perfekten Gewichtsverteilung, sorgt für ein exzellentes Fahrverhalten, was sich besonders deutlich in den Haarnadelkurven der piemontesischen Berge bemerkbar machte.

Neu in allen drei SUV ist das serienmäßige Allrad-Managementsystem X-Mode. Es wird per Knopfdruck zugeschaltet und vernetzt unter anderem Motor, Getriebe, Allradantrieb, Bremsen und das elektronische Stabilitätsprogramm. Es erlaubt gefühlvolles Fahren in schwierigem Gelände. Teil des X-Mode ist auch ein Bergabfahrassistent. Mittlerweile gehört auch des stufenlose Lineartronic-Getriebe zum „Markenkern von Subaru“ (Deutschland-Geschäftsführer Christian Amenda). Dabei handelt es sich um ein sogenanntes CVT-Getriebe (Continuously Variable Transmission), also eine kontinuierliche variable Kraftübertragung.

Diese vor allem von Autoherstellern aus Fernost bevorzugte Automatikvariante hat noch deutlich Entwicklungspotenzial, denn auch in der verbesserten Variante in den neuen Subarus lässt sie bei der Kraftentfaltung und beim Ansprechverhalten noch Wünsche offen. Die Automatik ist die Basis für den vierten Baustein der Subaru-Fahrzeugtechnologie, das „Eyesight“-Assistenzsystem.

Bei einem für die Fahrpräsentation aufgebauten Offroad Parcours konnte der XV – eigentlich eher ein Auto für die Stadt – zeigen, dass die Fahrzeugsteifigkeit bei Subaru eine wichtige Rolle spielt. Da knarzt und knackt nichts, wenn der SUV über Schotter und kleine Felsbrocken klettert.

Zurück auf den Straßen nach Turin kann man sich den neuen Outback noch einmal genauer anschauen: Eigentlich hat sich äußerlich nach der Modellpflege gar nicht viel geändert. Dafür hat er offenbar an inneren Werten gewonnen: ein aktiver Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung, C-förmiges LED-Tagfahrlicht sowie ein auf den Lenkradeinschlag reagierende dynamische Kurvenlicht.

Wie im neuen Impreza und Subaru XV ist im Outback jetzt auch ein Audiosystem der dritten Generation eingebaut. Die Zahl der im und am Auto montierten Kameras ist gewachsen: Außer der Rückfahrkamera gibt es eine Front- und eine Seitensichtkamera.

Die Einstiegsversion „Active“ ist wie bisher für 36 900 Euro erhältlich. Die teuerste Ausstattungsvariante „Sport“ gibt es ab 41 300 Euro. „Wir rechnen damit, dass die Top-Ausstattung die von Kundenseite am häufigsten nachgefragte Modellvariation sein wird“, erklärte dazu Geschäftsführer Amenda.

