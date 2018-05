Nebeneinander durchs Gelände

Anzeige

Das Fahrgefühl ist sehr speziell. Und wo man nicht hin- und raufkommt, geht es auch nicht mehr mit Motorunterstützung weiter: Side-by-Side-Fahrzeuge (SSV), also flotte Quads, bei denen Fahrer und Co-Pilot nebeneinander sitzen, liegen bei Offroad-Fans voll im Trend.



Einer der Hauptprotagonisten am Markt ist der kanadische Fahrzeughersteller BRP mit seinen geländetauglichen Can-Am Offroad-Flitzern. Vom 31. Mai bis 3. Juni 2018 präsentiert er die Neuheiten der aktuellen Modellpalette auf Europas größter Offroad-Messe, der Abenteuer & Allrad in Bad Kissingen.



"Mit dem SSV Maverick Trail wird auch der härteste Bergweg zur Sonntagsausfahrt", versprechen die Gelände-Profis. Das Maverick X3 X rc etwa sorge mit seiner speziellen Plattformkonstruktion für ein Adrenalinhoch bei sportlichen Ausfahrten im Gelände. "Alle Fahrzeuge können auch auf dem Offroad-Parcours der Messe als Beifahrer auf Herz und Nieren getestet werden", heißt es bei BRP.