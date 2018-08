Neue Ära bei Toyota

Toyota vereinfacht in Zukunft die eigene Namensgebung. Alle drei Karosserievarianten (5-Türer, Limousine und Touring Sports) der neuen Generation im C-Segment heißen dann Corolla. Die Modellbezeichnung "Auris" wird mit der Einführung der neuen Corolla Generation Anfang 2019 nicht weiter verwendet. Und: Die Toyota New Global Architecture (TNGA) ersetzt die drei bestehenden unterschiedlichen Plattformen, die als Basis des neuen Corolla dient.



"Die TNGA Technik- und Designphilosophie bringt eine ganz neue Dimension in unsere Kompaktmodelle der nächsten Generation. Zusätzlich zur bekannten Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit eines Corolla liefert sie emotionalere Werte wie ein unverwechselbares Design, ein aufgewertetes Interieur, herausragende Fahrdynamik und leistungsstarke, aber effiziente Hybridantriebe", erklärt Dr. Johan van Zyl, Präsident und CEO von Toyota Motor Europe. "Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um den Namen Corolla wieder für unsere kompakten Schrägheck- und Kombi-Modelle einzuführen."



Der neue Toyota Corolla Touring Sports feiert seine Weltpremiere auf dem Pariser Automobilsalon (4. bis 14. Oktober 2018), ebenfalls wird der 5-Türer dem Publikum gezeigt - jeweils als Hybridvariante.

